Bijen en imkers doen niet aan vakantie in Oisterwijk

OISTERWIJK - De Biehal is een bescheiden gebouwtje, verscholen in de Oisterwijkse bossen aan de Nemelaerweg. Midden in de grote vakantie houdt de vereniging voor bijenteelt Sint Ambrosius hier haar jaarlijkse open dag. Imkers doen niet aan vakantie, vandaar.

,,Onze bijen hebben ons nodig. Een bijenhouder kijkt naar de natuur en naar zijn of haar bijen, en die wachten niet,” aldus Berry Jansen. Jansen, gepensioneerd leraar en al lang imker: ,,Ik kon mijn stress kwijtraken bij mijn bijen. Bijen houden van rust, zoals ieder dier en menig mens, en als je rustige bewegingen maakt, vinden ze het goed. Als je gaat werken in de kasten, blaas je er eerst rook in, dan zuigen ze zich vol met honing en worden loom.”

Meer natuurbeleving

Bijenhouden is booming, het past in de trend naar meer natuurbeleving. Maar veel aspirant-imkers haken ergens halverwege af, omdat de hobby onderschat wordt, qua belasting in tijd. De mini-cursus bijenhouden is speciaal voor mensen, die overwegen een echte imkercursus te doen. Via de website geef je je op voor deze gratis cursus. De bijenhouders van Sint Ambrosius hopen op een niet al te droge zomer. In de zomer van 2018 konden de bijen geen nectar meer halen uit de lindebomen, omdat het zo droog was. Ze aten toen van het zoete goedje dat luizen uitpoepen, met als gevolg heel donkere honing, zogenaamde Waldhoning.