Biografie Russische Madame gepresenteerd in Heukelom

Bijna 80 jaar na haar dood doen in Heukelom nog steeds verhalen over haar de ronde: de Russische Madame.

Zij zocht paddenstoelen, at die op en werd er niet ziek van. Was zij geen heks? Oud-Oisterwijker Martin van der Waals was zo gebiologeerd door deze dame dat hij besloot haar levensverhaal uit te pluizen.