Boerenbruidspaar hield het in Moergestel na vier uurtjes al voor gezien

Het was stadsprins Rob d'n Urste die de verbintenis in de onecht voltrok om haar een uurtje over vier later ook weer te ontbinden. In de tussentijd ontving de prins van de Pierewaaiers ook nog de sleutel van het dorp uit de handen van burgemeester Hans Janssen. Die had bovendien een verrassing voor de vrouw van de prins meegenomen: een chocoladen sleutel.