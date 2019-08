Boerenkracht in steen gehouwen: dubbelexpositie bij De Verdieping in Moergestel

Sociaaldocumentair fotograaf Annie van Gemert (Vught, 1958) richtte haar lens de afgelopen jaren op het boerenleven. De impressies verzamelde ze in een fotoboek met als titel ‘Boerenkracht, generaties in beweging’.

Van Gemert, woonachtig in Nijmegen, had niet alleen oog voor bloeiende agrarische ondernemingen, maar ook voor traditionele boeren die moeite hebben het hoofd boven water te houden. Voor de fotoserie Jongens en meisjes kreeg ze in 2010 de 2e prijs in de World Press Photo (categorie portretten).