‘Bomenbijtmonsters’ slaan weer toe: flinke schade toegebracht aan bomen in Oisterwijk

Heeft Oisterwijk hondenpoep echt onder controle? Niet één bon in 2018

12:48 OISTERWIJK - ‘De overlast door honden is flink gedaald.’ Zo staat het in het jaarverslag handhaving van de gemeente Oisterwijk over 2018. Het grafiekje erbij toont ook aan dat de buitengewone opsporingsambtenaren niet één keer het bonnenboekje hoefden te trekken voor een Oisterwijker die de poep van zijn hond niet opruimde. Voorgaande jaren was dat nog wel een paar keer het geval.