Bosbrand in Moergestel, politie vermoedt brandstichting

De brand bevond zich achter in het bos, waardoor het voor de politie lijkt op een aangestoken brand. Daarom heeft de politie in samenwerking met de boswachter een onderzoek ingesteld.

Er stond ongeveer 250 m2 in brand. De brandweer was met drie bluswagens ter plaatse en heeft extra water uit het kanaal gepompt om de brand te kunnen blussen. Het bos is door de brand flink beschadigd. De brandweer blijft dinsdagavond nog nablussen.