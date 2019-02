Bouwbedrijf De Brouwer Jonkers Welten in Moergestel failliet verklaard

Bijbelwe­ten­schap­per Wim Weren presen­teert ‘Rode draden in de evangeliën’

12:53 OISTERWIJK - ,,Wie niks van de Bijbel weet, doolt als een gek rond door onze cultuur.” Dat zei bijbelwetenschapper dr. Wim Weren donderdagavond bij de presentatie van zijn nieuwste boek ‘Rode draden in de evangeliën in De Voorhof, het ontmoetingscentrum van de protestantse kerk in Oisterwijk.