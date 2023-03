Elf keer een scene opnemen, maar de eerste bleek al raak in documentaire over vermoorde meisjes

amateurvoetbal Missie Vierde Divisie | Spits met clubliefde is de held van Nemelaer: ‘Als klein jongetje hoopte ik al dat het zo ver zou komen’

In de rubriek Missie Vierde Divisie volgen we de Brabantse amateurclubs die in de eerste klasse strijden om promotie. Het belooft een zinderend seizoensslot te worden waarin Kruisland, Nemelaer en Best Vooruit allen dromen van promotie. Elke week blikken we terug én vooruit. In deze tweede aflevering: hoe een jonge spits Nemelaer in vuur en vlam zet.