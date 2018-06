Brabantse Dutchbatters spelen in theaterstuk de pijn en woede om Srebrenica van zich af

ANALYSE PG­B-wethouder Dankers krijgt belasting­ver­la­ging in college van Oisterwijk er niet door

13 juni OISTERWIJK - Het maakt uit of je gemeenteraadslid of wethouder bent. Nog geen jaar geleden pleitte Dion Dankers er met veel pathos in de Oisterwijkse raad voor de onroerendezaakbelasting te verlagen. De gemeente had genoeg geld op de bank staan: 8 miljoen meer dan nodig was om risico's op te vangen. 'Geef het geld terug aan de burgers', stelde Dankers, maar geen enkele andere partij kreeg hij mee.