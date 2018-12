Brand in garagebox in Oisterwijk: Naastgelegen woningen vullen zich met rook

Joannes­kerk Open in Oisterwijk: ‘Pastor mag van bisschop de mis op zondag niet vieren’

7 december OISTERWIJK - Volgens Team Joanneskerk Open is pastor Ad Kennes de wacht aangezegd door bisschop De Korte. Kennes, die al met emeritaat is gegaan, zou niet voor mogen gaan in een viering op zondag.