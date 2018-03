Brandweer redt gevallen paard uit sloot in Moergestel

Vijftig maal Martin Luther King, gemaakt bij KVL in Oisterwijk

19 maart OISTERWIJK/AMSTERDAM - Als eerbetoon aan Martin Luther King - hij is vijftig jaar geleden vermoord - worden in Nederland, andere Europese landen en de Verenigde Staten vijftig kleine beelden geplaatst van deze dominee en burgerrechtenactivist. Het beeldje is ontworpen door de beeldhouwers Marjon Deul en Ien Sluyters uit Oisterwijk.