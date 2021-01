Brokstukken bezaaid over de weg in Moergestel nadat auto tegen boom botst door gladheid

A27 van Lexmond naar Werkendam op plek drie in file top 10 van ANWB

30 december WERKENDAM - De files op de A27, tussen Lexmond en Werkendam, zijn dit jaar op plek 3 terecht gekomen in de file top-10 van de ANWB. In 2018 stond de snelweg, die van Utrecht naar Breda leidt, nog op plek één in het beruchte lijstje.