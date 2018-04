Bruidsreportage met bloemblaadjes in de natuur van Oisterwijk: Zweten op Zaterdag ruimt het wel op

Verzetsman in Oisterwijk en Haaren beseft op z'n 94e: 'Ik was kinderlijk naïef'

21 april OISTERWIJK - Verzet kende een prijs, die niet zelden zo hoog als het leven was. Martien van de Weijer overleefde de Tweede Wereldoorlog, maar door zijn werk voor de ondergrondse in Oisterwijk en Haaren miste hij de uitvaart van zijn moeder in Haarlem.