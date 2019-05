Buiten Gewoon Becx failliet in Moergestel: curator werkt aan doorstart

Dinsdag is het bedrijf failliet verklaard. Curator Henk van Grinsven laat weten zich op een doorstart te oriënteren: ,,Maar ik ben koud een dag binnen, dus kan over de kansen daarop nog weinig zeggen. Het is duidelijk dat het bedrijf grote last heeft ondervonden van de online verkoop.”

Twee bv's

Niet failliet is zusterbedrijf Becx Tuinmachines, dat zich richt op ontwikkeling en onderhoud van tuin- en parkmachines. Beide bv's vallen onder één groep, met als directeur Erwin Hommen. De naam herinnert aan de oprichter Frans Becx, die in 1977 met tuinmachines startte in een schuur van zijn woonboerderij aan de Heuvelstraat.

Buiten Gewoon Becx is gevestigd op industrieterrein de Sonman, langs de A58. Er werken 19 mensen, voor wie ontslag is aangezegd. Het assortiment loopt uiteen van robotmaaiers tot wielladers.

Ongelukje zette Frans Becx op nieuw spoor (archief)

Frans Becx is de nieuwe ondernemer van het jaar in de gemeente Oisterwijk. ‘Heel slim ben ik niet. Maar ik kan goede en gemotiveerde mensen aan me binden.’

Het was bepaald geen zwaar ongeluk, maar het voorval in Tilburg zette directeur Frans Becx (65) van het gelijknamige Moergestelse bedrijf dat groot is in tuinmachines wel eventjes met beide benen op de grond.

De heggensnoeier die zijn bedrijf leverde werd in de ban gedaan. De ondernemer zag echter ook een kans in die aanvankelijke bedreiging. Het bedrijf ontwikkelde een verbeterde versie van het apparaat. En de heggensnoeier van Becx vindt nu tot zelfs ver over de landsgrenzen in compleet nieuwe afzetgebieden in België, Duitsland en Engeland gretig afzet. Er is zelfs patent voor aangevraagd.

Het tekent het bedrijf Frans Becx Tuinmachines, bijna 34 jaar geleden gestart door de naamgever. Bij het bedrijf, dat een jaarlijkse omzet scoort van zo’n vijf miljoen euro, werken 25 mensen.

“Wij zijn niet zo van de flauwekul. Het gaat er bij ons nuchter aan toe. Ik ben ook helemaal niet zo slim, heb niet zoveel opleiding en spreek mijn talen maar matig. Maar wat ik wel kan, zijn goede en gemotiveerde mensen aan me binden.”

Vooral ook met die laatste gave heeft Becx een florerend bedrijf opgezet, dat zich vanwege de ligging aan de A58 mag verheugen in een grote naamsbekendheid. “Natuurlijk heeft Van Bommel Moergestel meer op de kaart gezet, maar ons kennen ze ook in heel het land.”

Frans Becx won vorige week de ondernemersprijs 2010 van de gemeente Oisterwijk. De langzaamaan terugtredende Becx, die vrij recent 49 procent van het aandelenpakket verkocht aan zijn schoonzoon Erwin Hommen, kreeg die onderscheiding voor zijn ondernemerschap, zijn inzet voor het regionale bedrijfsleven en betrokkenheid bij het maatschappelijk leven in de gemeente Oisterwijk.

Becx is verguld met het eerbetoon voor het bedrijf dat hij startte in de schuur achter zijn huis. Inmiddels levert, verhuurt en onderhoudt de firma een breed assortiment aan tuinmachines. Van hakselaars en kantentrimmers tot hogedrukspuiten en generatoren. Maar ook bladblazers, heggenscharen, motorzagen, grasmaaiers en wat dies meer zij. Het bedrijf leverde aanvankelijk louter aan de particuliere markt. Maar inmiddels ook steeds meer aan de professionele gebruikers als hoveniers, gemeenten of werkvoorzieningschappen door het hele land.

Steeds vaker brengt Becx ook eigen machines op de markt. De Moergestelse ondernemer ziet dat als een sterk punt. “Wij zijn al zolang actief in de branche dat we inmiddels goed weten waar behoefte aan is. En als die machines er nog niet zijn, maken we ze zelf.”

Zo kwam het bedrijf met een eigen hondenpoepzuiger, kantensnijder en heggesnoeier op de proppen. En wist daarbij en passant nieuwe afzetgebieden aan te boren. “Dat maakt ons steeds slagvaardiger; we kunnen alles leveren. Dat is ook nodig in deze uitermate grillige en bewegelijke markt. Er komen nieuwe producten, bedrijven gaan op de fles of dealerschappen eindigen.