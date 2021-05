Buizerd valt hardloopster tot vier keer toe aan in Heukelom

De Driehoevenweg is normaal gesproken geen onderdeel van het hardlooprondje van Massuger. ,,Ik kwam er per toeval langs en vond het pad er mooi bij liggen.” Een buizerd heeft haar op dat moment al in de smiezen en voordat Massuger het goed en wel beseft scheert de roofvogel rakelings langs haar hoofd heen. ,,Ik hoorde de vleugels van het dier zoeven. Aan het einde van het pad draaide de buizerd om en kwam weer op me af. Het scheelde wederom maar een paar centimeter.”

De roofvogel vond het blijkbaar nog niet genoeg want eenzelfde schijnaanval volgde, wederom eerst van achter en daarna van de voorkant. ,,Ik ben echt blij dat hij me in die vier keer niet heeft geraakt. Thuis heb ik gelijk wat research gedaan en kwam ik erachter dat de dieren vaak de tweede keer wel echt aanvallen. Dus ik prijs me erg gelukkig dat ik met de schrik vrij kom.” De kans is aanwezig dat de roofvogel een nest in de buurt van de Driehoevenweg heeft en haar jongen probeert te beschermen.