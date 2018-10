Bureau Brabant besteedt aandacht aan supermarktoverval in Oisterwijk

Nog plaatsen vrij aan dialoogta­fels in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom

30 oktober OISTERWIJK - ‘Elkaar zien’: met dat motto worden vanaf vrijdag in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom dialoogtafels neergezet. Op acht inspirerende plekken is het mogelijk een goed gesprek van twee à drie uur in een kleine groep aan te gaan. Mensen leren kennen en nieuwe inzichten opdoen, dat is het idee tijdens de landelijke Week van de Dialoog.