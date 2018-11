Bureau Brabant blijft scoren: Jumbo-dief die met vingers klem kwam te zitten in kassalade is gevonden

Alert kassameis­je Jumbo Oisterwijk verwondt dief die greep in kassa doet, beelden van dader

6 november OISTERWIJK - De politie heeft maandagavond in Bureau Brabant beelden laten zien van een man die vorige maand een greep in de kassa deed bij de Jumbo aan het Fabriekspad in Oisterwijk. De dief is nog altijd niet gevonden.