Burgemeester Janssen en PrO worden het over lekken niet eens, maar houden er verder over op

Ook VVD Oisterwijk wil af van minderjari­ge asielzoe­kers

5 juni OISTERWIJK - Er moet een eind komen aan de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in het asielzoekerscentrum van Oisterwijk. Na Algemeen Belang neemt ook de VVD in Oisterwijk die positie in.