Burgemeester van Oisterwijk gaat bij volgend feest van The Inside poolshoogte nemen

OISTERWIJK - Zodra zich weer een groot evenement aandient bij The Inside gaat burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk samen met de politie poolshoogte nemen. Dat staat in een brief aan omwonenden die over overlast in het weekend van 12 en 13 oktober hebben geklaagd. Bij de gemeente zijn 12 meldingen van 10 verschillende adressen binnengekomen.

Beide evenementen, in opeenvolgende nachten, vielen onder de zogenaamde ‘12-dagen regeling’. The Inside mag zoals andere horecagelegenheden 12 dagen in een kalenderjaar maximaal 14 decibel boven de geluidsnormen uitkomen. Beide oktobernachten hield de organisatie daaraan, blijkt uit metingen van de Omgevingsdienst.

Eerder was dat niet het geval. Op 16 september ging The Inside volgens geluidsmetingen wel over de schreef. Ambacht, de bv achter The Inside, betwist dat. Tegen de dwangsom van 3500 euro heeft ze dan ook een zienswijze ingediend.

Openbare orde

Er waren in het weekend van 12 en 13 oktober ook klachten vanuit de Heusdensebaan en George Perklaan over de openbare orde. Daarover zegt het college in een informatiebrief aan de gemeenteraad dat de wijkagent bij een volgende gelegenheid van tevoren contact met de organisatie opneemt. Het gaat dan vooral om het in goede banen leiden van de stroom aan vertrekkende bezoekers.

Omwonenden klaagden voorts dat ze niet op de hoogte gebracht waren van de optredens van de Nederlandstalige zanger Tino Martin en het hardstyle evenement rond dj Delete. Volgende evenementen binnen de ‘12 dagen regeling’ zal de gemeente aankondigen in weekblad Nieuwsklok, belooft het college.

PrO wil in de raad van 15 november de omgevingsvergunning voor The Inside in de gemeenteraad ter discussie stellen.