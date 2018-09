Burgemeester van Oisterwijk zet een keppeltje op en plant de Anne Frank Boom

Moergestel kan aan de uiensoep: klep van een vrachtwa­gen schiet pal voor café De Brouwer open

7 september MOERGESTEL - Er zijn geen gewonden gevallen. Binnen een kwartier was de straat weer schoon. In nood kwamen de Moergestelnaren weer wat nader tot elkaar. Maar verder was het wel om te janken: het transportongeluk met uien op de donderdagmiddag in hartje Moergestel.