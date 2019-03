Buurt keert zich in Moergestel ook tegen hoogbouw naast medisch centrum

‘Wij, de bewoners, zouden het ten zeerste betreuren als deze mooie omgeving door hoge, grote gebouwen zou worden ontsierd', staat in een brief die gericht is aan wethouder Peter Smit (Algemeen Belang). De schrijvers pleiten voor kleinschalige laagbouw die aansluit op plannen bij de oude pastorie. De 30 appartementen met zorgondersteuning van projectontwikkelaar Zuyderleven stuiten daar niet op protest vanuit de woonomgeving.

Een commissie van omwonenden, waarin ook de Postelstraat is vertegenwoordigd, gaat de voortgang van het PPO-plan volgen. Woningcorporatie Leystromen, die de grond indertijd overnam van de zusters franciscanessen, verkeert met PPO over de eigendomsoverdracht in een vergevorderd stadium. Die heeft tekeningen van het project nog niet aan de openbaarheid prijsgegeven. Directeur Rogier Arntz was vrijdag ook niet voor een reactie bereikbaar.