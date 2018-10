CDA Oisterwijk: 'Verhuis gemeentekantoor naar parkeerplaats tussen Tiliander en het spoor'

OISTERWIJK - Aan wilde ideeën geen gebrek in de gemeenteraad van Oisterwijk. Eerst opperde Harrie Marsé van Algemeen Belang om al de gemeenteambtenaren onder te brengen in de Joanneskerk. Toen suggereerde Stefanie Vulders van PrO om Tiliander te sluiten en van de Joanneskerk het nieuwe cultureel centrum van Oisterwijk te maken. En nu ziet Guus Mulders namens het CDA twee goede buren in de gemeente en haar cultureel centrum.