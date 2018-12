CDA wil Haaren nu al laten meepraten over Oisterwijk

Mulders laat weten dat het CDA-commissielid Lambert van den Bosch, voormalig wethouder, een initiatiefvoorstel in de pen heeft. Per 1 januari zouden Haarenaren al lid moeten kunnen worden van de raadscommissies. Daartoe moet een uitzondering op het woonplaatsvereiste worden gemaakt, zoals is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeentewet. Het CDA lanceert het voorstel in de raad van 18 december.