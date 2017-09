Cees de Laat over ontslag bij dorpshuis Moergestel: 'Ik voel me respectloos behandeld'

De Laat wil wel kwijt dat de koers die Van Eeten voor Den Boogaard heeft uitgezet niet de zijne is. ,,Ik heb het gevoel dat Den Boogaard voor hem een blok aan het been is. Het mag hier vooral niks kosten. Professionele voorstellingen hebben we al niet meer. Het moet vooral commercieel. De verenigingen en de vrijwilligers houden het hier draaiende, maar ik ben bang dat Moergestel op termijn zijn gemeenschapshuis gaat verliezen."

Visie Van Eeten

Desgevraagd weidt Van Eeten per mail wel uit over de visie die hij op Tiliander en Den Boogaard heeft: ,,Den Boogaard is een gemeenschapshuis met een podiumfunctie. Een wijkcentrum dat goed functioneert. Zo is het in 2007 ook neergezet, in nauwe samenwerking met de Senioren Vereniging Moergestel. De programmering, zoals die vroeger was in Den Boogaard, trok weinig tot geen bezoekers uit Moergestel. Derhalve is het financieel niet haalbaar daar professioneel aanbod neer te zetten. Gezien het feit dat Moergestel gemeente Oisterwijk is, is één podium binnen de gemeentegrenzen meer dan voldoende."