Centrummanager Frits Knibbeler wil dat alle bewakingscamera's snel draaien in Oisterwijk

,,Vorige week kreeg ik te horen dat ze nog niet allemaal operationeel zijn", aldus Knibbeler. ,,Ik zou zeggen: opschieten. Vrijdagavond was er een flinke vechtpartij in de Dorpsstraat. En vannacht weer een ramkraak bij Ruud Panis."

Volgens een gemeentewoordvoerster is de camera naast Ruud Panis al operationeel. ,,De beelden worden momenteel veilig gesteld." Vier van de negen camera's in het centrum van Oisterwijk zijn nog niet verbonden. Maar ook met die vier, vorige week pas geïnstalleerd, zal dat de komende weken gebeuren. ,,Operationeel betekent overigens niet live uitgekeken", benadrukt de woordvoerster.

Enquête

In maart van dit jaar kondigde burgemeester Hans Janssen uitbreiding van het cameratoezicht aan. Een enquête had uitgewezen dat 96 procent van de Oisterwijkers daar voorstander van was. In Oisterwijk draaien er nu drie in de omgeving van het station, één op de Lind (Roomer) en één op de hoek van het gemeentekantoor. In Moergestel werden camera's op het Sint Jansplein en aan het Rootven aangekondigd.