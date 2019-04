Chiem uit Oisterwijk weet wel hoe je een feestje moet bouwen

Sigaren, Taxandria en gemeente­raad vulden het leven van Wout Paijmans in Oisterwijk

17 april OISTERWIJK - Op 18 april zou hij 93 jaar zijn geworden, maar dat heeft hij net niet meer mogen meemaken. Uitgerekend op die dag is de afscheidsdienst voor hem in het crematorium tussen Hilvarenbeek en Diessen. Velen in Oisterwijk en omgeving hebben herinneringen aan Wout Paijmans, toegewijd clubbestuurder en gemeenteraadslid.