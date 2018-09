Christof van Buijtenen zegt parochianen in Oisterwijk vaarwel: 'Heel de kerk lijdt'

Christof van Buijtenen was 27 jaar lang, van 1992 tot nu, het gezicht van de katholieke kerk in Oisterwijk. Eindhovenaar van geboorte koos hij aanvankelijk voor de orde van de jezuïeten. Maar toen hij voelde 'dat er een pastoor in hem groeide', stond hij voor een keuze. ,,Kerkrechtelijk kun je geen twee heren dienen, de bisschop en de overste van je orde. Omdat ik me in het basispastoraat dienstbaar wilde maken als priester, besloot ik de jezuïeten te verlaten." Als pastoor begon hij in 1987 in Maastricht, waar conflicten met parochianen tot zijn heenzenden door het bisdom leidden. ,,Moeilijke jaren, inclusief een rechtszaak over een kerkkoor die wij overigens wonnen. De moeilijkheden brachten mij wel dichter bij Christus."