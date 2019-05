Cijfers bevestigen: politie moet in Oisterwijk veel vaker achter asielzoekers aan

OISTERWIJK - Cijfers bevestigen wat in Oisterwijk al langer de ronde doet: het aantal incidenten met asielzoekers is buiten het azc fors toegenomen. In 2018 moest de politie 39 keer optreden. Dat is bijna vier keer zo vaak als het jaar ervoor. De trend lijkt zich dit jaar voort te zetten. Het Oisterwijks college heeft de cijfers in een brief aan de gemeenteraad openbaar gemaakt, inclusief uitsplitsingen.