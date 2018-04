College van Oisterwijk blijft vierkant achter verhuizing De Reebok staan, maar wat is dat waard?

In januari kraakte de politiek de startnotitie van het college, die voorzag in de aanleg van Vakantielandgoed Oisterwijkse Vennen. Het college moest een nieuwe op gaan stellen. Deze week kwam het daarvan. Als twee druppels water lijken de twee startnotities op elkaar, stelt ook De Punder vast. ,,Logisch, want in 2011 heeft de gemeenteraad, met uitzondering van Algemeen Belang, ingestemd met verplaatsing naar deze locatie."

Carlo van Esch

In de nieuwe startnotitie staat het amendement dat de PGB-fractie in 2011 indiende. Maar volgens PGB-voorman Carlo van Esch doen de plannen die De Punder is gaan maken aan Center Parcs denken: te groot. Voor de zorgen van omwonenden en politiehondenvereniging Altijd Paraat bleken ook andere partijen ontvankelijk, tot onverholen ergernis van wethouder Sjef Verhoeven.