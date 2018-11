College van Oisterwijk moet aan de bak: ‘aanmoediging’ zegt PGB, ‘onvoldoende’, vindt VVD

Ook de begroting zelf leidde tot een flinke clash met de VVD. Volgens Spekle is de bodem van de schatkist in zicht. Met name het nieuwe sportpark Den Donk, inclusief de miljoenen voor de voetbalfusie, put de reserves behoorlijk uit. Ook op de jeugdzorg moet veel geld bijgelegd worden.

Rondweg

Pijnlijk voor Dion Dankers, PGB-wethouder financiën, was dat hij te elfde ure zijn begroting negatief had moeten bijstellen. Het miljoen dat bestemd was voor een rondweg bij Moergestel, haalde het college deze week uit de meerjarenbegroting. Maar dan nog vielen de algemene reserves met 2,7 miljoen lager uit dan aanvankelijk was berekend. ,,We hebben veel aandacht besteed aan de leesbaarheid en de lay-out, wellicht is dat ten koste gegaan van de kwaliteit”, nam Dankers zijn verantwoordelijkheid. Ter geruststelling wees hij de raad erop dat in het grondbedrijf nog eens 5,1 miljoen aan reserves zit.