Corporatie Woonwijze trekt zich terug uit Moers Midden in Moergestel

In de loop van dit traject werd volgens Woonwijze een nieuwe woningwet van kracht. Die bepaalt dat corporaties zich meer op hun kerntaak moeten richten. Voor Woonwijze is de Vughtse huurwoningmarkt. Bovendien is vanuit Den Haag de rem gezet op het ontwikkelen van projecten met woningen voor de verkoop door woningcorporaties.

Voor die nieuwe woningwet en onder de inmiddels vertrokken bestuurder Gerard Velthuizen nam Woonwijze verschillende projecten in de gemeente Oisterwijk op zich. Het meest in het oog springend was de ontwikkeling van het terrein van de voormalige schoenfabriek Avang in hartje Moergestel tot Moers Midden. In de eerste fase, opgeleverd in december 2014, werden dertien carréwoningen (sociale huur), veertien koopappartementen, drie atelierwoningen en negentien zorgwoningen voor Amarant gerealiseerd, toen ook al in samenwerking met ACM.