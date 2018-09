Crisis in politiek Oisterwijk: oud-griffier Van Wijk en oud-kopstuk Van de Ven doen duit in het zakje

OPINIEOISTERWIJK - Het opstappen van wethouder Jan de Laat is voer voor politieke discussie, ook bij goed ingevoerde mensen die sinds kort op afstand van de gemeenteraad staan. Oud-griffier Nelleke van Wijk mengde zich via Facebook in het debat. Ruud van de Ven, in de vorige raadsperiode partijleider van de toen grootste fractie Algemeen Belang, stuurde het Brabants Dagblad een opiniestuk.

Ruud van de Ven

Leuk allemaal die politieke analyses, maar leggen ze de werkelijke mogelijke oorzaken wel bloot? Zijn er geen diepere oorzaken, zoals karakters van politici?

Laat heel duidelijk zijn dat ik Ruud van der Star steun in zijn zoektocht naar de waarheid, ook al past dat niet zo goed in de Oisterwijkse politiek, waar aanzien nog steeds een grote rol speelt. Het is niet zo moeilijk om te bedenken waarom die 220.000 euro enigszins verstopt waren. Dit was om te voorkomen dat de toenmalige verantwoordelijk wethouder (VVD-wethouder Ina Batenburg, red.) voor de cultuurcentra gezichtsverlies zou lijden in de aanloop naar de verkiezingen. En dat was niet de eerste keer, want tijdens de affaire Patrick Simons met Miranda Koster werd de ambtelijke organisatie ook al ingezet om politieke schade te voorkomen door toch wel erg politieke berichten vanuit communicatie en zelfs van de secretaris zelf.

Het is natuurlijk wel heel zuur dat nu een beginnend wethouder moet vallen over voor de politieke ijdelheid van een voormalige wethouder. Zowel Ruud van der Star als de organisatie had hier wat subtieler en toch transparant mee om moeten gaan, want dit is niet goed voor Oisterwijk. Maar dit is niet de eerste keer, want de geschiedenis herhaalt zich!

Ik herinner maar aan de duistere gang van zaken rondom de Bosrand-gelden, waarover ook een coalitiewethouder, Cees Rijnen, struikelde door aanvallen van de voormalige fractievoorzitter van PrO. En nu gebeurt het zelfde met hun eigen wethouder door dezelfde partij en dezelfde persoon, nu over die verstopte 220.000 euro. Nu doen we net of alleen in het gemeentekantoor van alles mis ging, maar in de politiek zelf was het de afgelopen periode ook dikwijls kommer en kwel door het steeds maar frustreren van de besluitvorming door zowel PrO als PGB . Het steeds maar weer, kost wat kost, je gelijk willen hebben speelt hier dus ook een rol.

Dat was in de tijd met Ad van den Oord en Marjan Bastiaan (PrO-fractievoorzitters, red.) en later ook met Cees van Elderen (PGB-fractievoorzitter, red.) wel even anders. In hun tijd werd, ondanks politieke tegenstellingen, respectvol met elkaar omgegaan op zowel persoonlijk als politiek vlak.

Nelleke van Wijk

Zolang het wantrouwen bij een enkeling regeert en de rest dat niet gezamenlijk kan neutraliseren... Overigens werkte de raad super duaal, dus zoals nu ook de bedoeling is, tot circa 2012. Dat kalfde daarna steeds verder af. Deze nieuwe poging is zeker een positieve grondhouding waard. Men moet er weer even in komen. Tot voor een aantal jaar geleden wisten PrO en VVD daar prima mee om te gaan. Wethouders die soms de meeste oppositie vanuit de eigen fractie kregen. Zo is t dualisme bedoeld, het moest spannender politiek opleveren; meer wisselende meerderheden, dat maakt t voor iedereen, publiek, raad én college, beter. Vanuit de raad worden nu wel meer initiatieven verwacht, dat is de cloe van het raadsprogramma. Dus niet alleen mopperen maar dat omzetten in een voorstel. Dat geldt voor alle 5 partijen. Kom op raad, jullie kunnen dat!!

Het is voor de leiders van zowel PGB als PrO best moeilijk om respectvol met het dualisme om te gaan , waar elk gremium zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Waar dit nu toe kan leiden hebben we de afgelopen week kunnen zien. Maar zoiets is in de vorige raadsperiode ook al eens gebeurd. Deze karaktertrek was ook de oorzaak van de breuk in de vorige coalitie, waar PGB hun wethouder (Wim Lemmens, red.) zo erg onder druk en curatele zette dat hij niet meer optimaal kon functioneren, zowel binnen het college als met de raad. AB en VVD konden toen niet anders dan te breken met de PGB, want aan Wim Lemmens lag het niet. Die had tenslotte wel goed gefunctioneerd in het vorige college.

Nu dreigde hetzelfde te gebeuren met Jan de Laat, maar die liet zich niet gebruiken als een soort politieke slaaf van PrO en stapte op.

Ik denk dat de conclusie in het BD Politieke crisis zit in Oisterwijk dieper dan partijruzie een juiste is , maar dan wel met in inachtneming van het bovenstaande.

Nu lees ik dat de 'raadsbrede' coalitie een open sollicitatie voor een nieuwe wethouder heeft geopend. Jammer , want ze hadden beter even aan mij kunnen vragen hoe je in korte tijd aan een goede externe wethouder komt , zonder al die poespas.

Ruud van de Ven