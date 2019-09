Crowdfunding is optie om gedenknaald bij KVL in Oisterwijk veilig te stellen

Hoe een Moergestel­naar in Canada zomaar stilviel op Facebook

6 september MOERGESTEL - De dood kan er lang over doen om de Atlantisch Oceaan over te steken. In februari kwam Harry Welten bij een verkeersongeluk in Canada op 59-jarige leeftijd om het leven. Zijn familie in Moergestel zal daar ongetwijfeld weet van hebben gehad.