Curieuze comeback van Marjan Bastiaan in Oisterwijk: bedanken als partijlid, terugkeren als wethouder

Marjan Bastiaan wordt de nieuwe wethouder voor PrO in Oisterwijk

7 november OISTERWIJK - Marjan Bastiaan uit Moergestel is de wethouderskandidaat voor PrO in Oisterwijk. De leden van de partij droegen haar woensdagavond in Den Boogaard voor. Ze ontving bloemen van PrO-fractievoorzitter Jean Coumans. ,,Het voelt als thuiskomen", liet Bastiaan weten.