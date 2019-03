D66 Oisterwijk: ‘We houden vertrouwen in PrO’

D66 maakt samen met GroenLinks en PvdA deel uit van PrO. Het progessieve samenwerkingsverband in Oisterwijk heeft na de verkiezingen van vorig jaar turbulente tijden meegemaakt. Laatste ontwikkeling is het verlies van een van de vijf raadszetels aan Jan de Laat.

Als wethouder voor PrO stapte hij vorig jaar op na een conflict met de fractie, maar nu wil De Laat als eenpitter terugkeren in de raad. Volgens de Kieswet komt hem de zetel toe die het vertrekkende PrO-raadslid Ruud van der Star achterlaat. Dinsdag wordt De Laat geïnstalleerd.

,,Uiteraard volgen we de verrichtingen van de fractie", laat Mocking weten. ,,We houden er vertrouwen in dat PrO op een fatsoenlijke en goede manier met deze nieuwe situatie omgaat.” Op 8 april houdt D66 Oisterwijk zijn jaarlijkse ledenvergadering. ,,Zoals elk jaar kunnen de leden dan aangeven wat ze vinden van de samenwerking binnen PrO.”