Dancefestival Intents: is het plezier in Oisterwijk de ellende van Tilburg?

Dief ruim een jaar de cel in voor inbraken in Dongen en Oisterwijk

30 mei BREDA/OISTERWIJK/DONGEN - Hardleers is de man wel. Hij zat ooit acht jaar cel uit voor een waslijst van 37 woninginbraken. Echt indruk maken deed dat blijkbaar niet, want in november vorig jaar brak hij in in woningen aan de Donk in Dongen en de Schouw in Oisterwijk. Hij stal er drie auto's.