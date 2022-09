Dankers moet lucht in Haaren klaren met bestuur van Den Domp

Van kerk naar Al­di-pand: verhuizing Brocante bijna rond. ‘Barcodes zijn hier uit den boze’

MOERGESTEL/BIEST-HOUTAKKER - Een oud hobbelpaard, een Deens design-kast, een grote vergeelde wereldkaart: de smalle gangetjes in de nieuwe winkel Brocante bij de kerk in Moergestel staan vol antieke pareltjes. Het pand waar voorheen de Aldi zat, is niet meer terug te herkennen. ,,Achter alles hier zit een verhaal.”

1 september