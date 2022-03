De allerlaatste voorstelling bij The Inside in Oisterwijk is musical Rent: ‘Rauw en puur, geen musical-musical’

OISTERWIJK - Verwacht geen zoetsappig verhaal of ,,hapklare” Disney vertolking. Rent, the musical is een rauw-realistisch verhaal dat schuurt en bol staat van heftige emoties. Het wordt de laatste voorstelling in evenementenlocatie The Inside in Oisterwijk, die binnenkort een andere bestemming krijgt.