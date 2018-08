INGEZONDEN BRIEFMOERGESTEL - Moergestelnaar Ruud van de Ven, in de vorige raadsperiode fractievoorzitter van Algemeen Belang in de gemeenteraad van Oisterwijk, geeft in een ingezonden brief zijn kijk op de stand van zaken bij de beide cultuurcentra, Tiliander en Den Boogaard. Als kop zette hij erboven: 'De bodemloze put van de cultuurcentra van Oisterwijk en Moergestel'.

Toen wethouder Batenburg het nieuwe bestuur van Stichting Cultuurcentra Oisterwijk Moergestel voorstelde, heb ik meteen bezwaar gemaakt in verband met bijzonder weinig binding met de samenleving van Oisterwijk en Moergestel en het ontbrak ook aan cultureel Oisterwijk en Moergestel.

Ik heb toen proberen duidelijk te maken dat je, met op zich in hun vak capabele mensen, nog geen goed bestuur vormt. Een elftal met alleen aanvallers vormt ook nog geen goed elftal. Mijn gelijk bleek al snel, want het bedrijfsplan dat door een kwartiermaker was op gesteld en dat door het COM bestuur ook omarmd werd, rammelde werkelijk aan alle kanten.

Vervolgens werd er een uitvoeringsplan opgesteld, samen met de nieuwe directeur, maar ook dat was bepaald geen hoogstandje en ik kon me heel goed voorstellen dat de oppositie hier heel grote moeite mee had en ik zelf ook, maar een bestuurscrisis ging me net iets te ver.\

Lokale ziel

Intussen werd heel het personeel ontslagen en op bijzonder lompe wijze werd de lokale ziel uit Den Boogaard getrokken, allemaal met toestemming van het bestuur. De aan al die ontslagen verbonden kosten zijn nooit naar buiten gekomen. Intussen had COM 250.000 euro startgeld gekregen, is plus minus 670.000 euro aan huurachterstand kwijtgescholden en 485.000 euro aan de verbouwing van alleen Tiliander gespendeerd. En nu moet er weer 250.000 euro komen voor de tweede verdieping van Tiliander. Intussen staat de tweede verdieping van Den Boogaard sinds 2014 al leeg.

Het verzoek van COM om een voorschot op de subsidie van ruim 200.000 euro, wijst erop dat ze nu al geen geld meer hebben. En dan te weten dat over de besteding van die eerste 250.000 euro weinig duidelijk is. Nu er intern niks meer te meppen valt, is COM na 3,5 jaar het oude bestuur van wanbeleid aan het beschuldigen.

Het is toch triest dat dit bestuur na 3,5 jaar zijn zaakjes nog niet op orde heeft. Waar bedrijven hun halfjaarcijfers over 2018 al presenteren, heeft COM de jaarcijfers over 2017 nog niet voorhanden. Of mag de bevolking de werkelijkheid niet zien?

Beachvolleybal

Het is ook triest om te zien dat bijvoorbeeld bij het beachvolleybaltoernooi en de kermis op het St. Jansplein in Moergestel de beide terrassen aan de linker- en rechterzijde van dat plein barstens vol zaten en het grote terras van den Boogaard leeg bleef. Ja, er kwamen wel mensen naar Den Boogaard om te plassen.

Het dictatoriaal bestuur en beleid heeft elke persoonlijk initiatief de grond in geboord en voor elk wissewasje moet contact worden opgenomen met de directie, die totaal geen enkele binding heeft met bevolking en samenleving.

Ook de politiek heeft boter op haar hoofd, want door brute bezuinigingen in 2013 werden de beste klanten van Tiliander Den Boogaard buiten spel gezet. Ik blijf van mening dat het vorige bestuur en directie van COM het nog niet zo slecht deden, maar ook zij konden niet voorkomen dat Tilander al die tijd ver boven zijn stand leefde. Maar ze hadden wel maatschappelijke binding.

Kortom, ik ben van mening dat dit bestuur en directie er niet in geslaagd zijn orde op zaken te stellen en alleen voor veel onrust hebben gezorgd . Het kan toch niet zo zijn dat onze samenleving nog meer geld gaat spenderen aan deze miskleun van wethouder Batenburg. Ten slotte, je moet er toch niet aan denken dat dit COM bestuur straks ook nog Den Domp in Haaren moet gaan bestieren.

Ruud van de Ven