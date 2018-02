De Brabantse roots van Mies Bouwman: opa bouwde een kapitale villa in Moergestel

De man had zijn roots in Waalwijk liggen en verdiende zijn kapitaal als leerlooier, suikerfabrikant en kassier . Zijn dochter Miet zou de moeder van Mies Bouwman worden.

Maria Hoeve is vernoemd naar een tante van Mies Bouwman, de jong overleden dochter van Henri Witlox en zijn vrouw Maria Bressers. Die uit Dongen afkomstige oma van Mies Bouwman overleed in 1927 te Moergestel, twee jaar voordat Mies Bouwman werd geboren in Amsterdam.

Te koop

Niet bekend is wanneer de familie Witlox uit Moergestel is vertrokken en of Mies Bouwman vaak in de grootouderlijke villa in Moergestel is geweest. De villa staat nu te koop. Wie vanaf de Oisterwijkseweg, komend uit Moergestel, linksaf het zandpad naar de Pierenberg en Heukelom inslaat, ziet de toegangspoort naar Maria Hoeve aan de rechterhand liggen.