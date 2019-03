De Fusie pakt in Moergestel weer de vraagtekentrofee van Quispel

Busje verwoest door brand op weg tussen Biezenmor­tel en Oisterwijk

22 maart BIEZENMORTEL / OISTERWIJK - Op de Heusdensebaan tussen Biezenmortel en Oisterwijk is vrijdagochtend een busje verwoest door brand. Vermoedelijk is een technisch de mankement de oorzaak. De bestuurder wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen.