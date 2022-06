De onbekende wereld achter gesloten schuurdeuren

De tomaten die je bij de groentewinkel koopt, de orchideeën die bij de bloemist staan. De melk in je glas, de sla op je bord. Achter deze dagelijkse producten gaat een haast futuristische wereld schuil. Technische innovatie heeft een enorme impact op de agrarische sector. De Tilburgse kunstenaar Mirte van Duppen legt deze bijzondere landschappen vast in haar video-installatie AgriValley .

AgriValley is een langlopend, documentair onderzoek van de Tilburgse filmmaker Mirte van Duppen (1990). Haar video-installatie is op 18 juni te zien op een unieke plek: bij koeienboer Rik Lagendijk in Diessen.

Al van jongs af aan is Van Duppen geboeid door die onbekende wereld, vaak verborgen achter gesloten schuurdeuren en verscholen in warme kassen. Samen met agrariërs onderzocht ze daarom het effect van technische innovatie op deze sector. Ze bezocht veeboeren, bloementelers, groentekwekers en alles ertussenin. Het resultaat? Beelden van een droomachtig, futuristisch landschap. Een blik achter de schermen in die boeiende, onbekende wereld. Plaatsen waar mens en machine nauw samenwerken. Het lijkt alsof je naar de toekomst kijkt.

Spanning tussen mens en machine

,,Toen ik zeven jaar oud was, liep ik voor het eerst een onbekend landschap in”, vertelt Van Duppen. ,,Een kas. Al mijn zintuigen werden getriggerd door het vocht, de hitte en de geur. Ik herinner me nog steeds deze verwondering. Meer dan twintig jaar later leg ik deze landschappen vast waarin ik de spanning tussen mens en machine weergeef.”

De vertoning vindt plaats in de open lucht. Aanmelden is verplicht en kan via info@mirtevanduppen.nl. De video-installatie is van 15 tot en met 18 september ook nog in de LocHal in Tilburg te zien.