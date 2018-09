De opmars van het Reuzenbier begon in Moergestel met een blondje van zeven procent

UPDATE Peter Smit lijkt voetbalfu­sie in Oisterwijk vlot te trekken: alleen PrO en VVD staan op de rem

18 september OISTERWIJK - Kan de gemeente Oisterwijk haar miljoeneninvestering in de voetbalfusie aan andere sportclubs uitleggen? Die vraag, of liever die zorg, legde PrO maandagavond in een raadscommissie de andere politieke partijen voor. Alleen oppositiepartij VVD bleek dezelfde twijfel te hebben.