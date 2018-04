De Wingerd gaat plat: leerlingen en leerkrachten staan stil bij lief en leed van basisschool in Pannenschuur

Jos Hamers (64) was in 1990 de eerste directeur van De Wingerd. ,,Als je hier staat komt het oude gevoel, de bevlogenheid van toen, weer terug." Hij vertelt een anekdote over de naam voor de school. ,,Die is bedacht in Antwerpen op een personeelsuitje. Op een terras van café De Wingerd vroeg een collega welke naam de nieuwe school zou moeten krijgen. Geïnspireerd door die cafénaam viel daar het besluit te kiezen voor de naam voor een klimplant, De Wingerd."