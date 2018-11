Defecte trein hield verkeer bij de Heusdensebaan in Oisterwijk op

Bureau Brabant blijft scoren: Jum­bo-dief die met vingers klem kwam te zitten in kassalade is gevonden

10:51 OISTERWIJK - De man die vorige maand een greep in de kassa deed bij de Jumbo aan het Fabriekspad in Oisterwijk is dankzij de laatste uitzending van Bureau Brabant gevonden. Politiewoordvoerder en gezicht van het programma Willem van Hooijdonk spreekt van ‘een mooi succes’.