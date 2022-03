‘Deze expositie is een doorstart van mijn leven’: vier kostgangers in De Verdieping in Moergestel

MOERGESTEL - In Galerie De Verdieping in Moergestel is dit en volgend weekend de expositie Andere Kost te zien. Vier kunstenaars stellen hun werk tentoon: Anita Evers, Maartje van Dokkum, Carla van Gisbergen en Teun op 't Hoog.

Van kleins af aan - hij komt uit Moergestel - is Op ’t Hoog met tekenen en schilderen bezig geweest. De 45-jarige Tilburger heeft op de kunstacademie gezeten, maar maakte die nooit af. ,,Ik had het gevoel dat ik dingen heb laten liggen. Er knisperde nog een artistiek vuurtje in mij. Daarom ben ik opnieuw begonnen aan de kunstacademie.”

Hij zit nu weer op de academie, toch vindt Op ’t Hoog zichzelf geen typische student. ,,Ik leer een fundering aan te leggen bij het maken van mijn werken op de academie, maar ik kleur al gauw letterlijk en figuurlijk buiten de lijntjes. Met tekenen kun je de tentstokken opzetten en met schilderen kun je het tentdoek eroverheen gooien.”

Volledig scherm Abstract-figuratief werk van Teun op 't Hoog © Andere Kost

Op het doek combineert hij abstracte met figuratieve kunst. ,, Er zijn een hele hoop dingen die mij bezighouden, maar die niet figuratief zijn uit te beelden. Door dit te combineren met abstractie, ontstaat er een spanning op het doek. Het versterkt elkaar.”

Op ’t Hoog ziet de expositie als beginpunt voor wat er nog komen gaat. ,,Ik heb dit nodig om mezelf gestimuleerd te houden. De expositie is een soort doorstart van mijn leven.”

Andere kunstvormen

Naast de abstract-figuratieve schilderijen van Op ’t Hoog zijn er ook andere kunstvormen te zien tijdens de expositie. De titel Andere Kost zegt dat ook. ,,Door het gevarieerde aanbod is het net of we allemaal andere kost op ons bordje hebben liggen.”

Volledig scherm 'Natural mood', een fotografisch werk van Anita Evers © Andere Kost

Anita Evers uit Haghorst gebruikt haar camera als penseel. Door de verschillende technieken die zij gebruikt lijken de foto’s schilderachtig.

Carla van Gisbergen, woonachtig in Hilvarenbeek maar ook afkomstig uit Moergestel, heeft een verzameling van landschappen, vrij werk en een portret. Bijzonder is dat zij schildert op gepoedercoate metaalplaten, waarvan de rand dient als lijst.

Volledig scherm Klaprozenveld, olieverf op metaal (1 x 1.80 meter) door Carla van Gisbergen © Andere Kost

In tegenstelling tot de stilstaande werken van de andere kunstenaars maakt Maartje van Dokkum, uit Tilburg met roots in Oisterwijk, draagbare kunst. Op spijker- en leren jasjes schildert zij ‘mysterieuze en duistere thema’s’, die in de Metalscene hun weg vinden.

Andere Kost is deze zaterdag en zondag en volgend weekend van 11.00 tot 17.00 uur te zien in Galerie De Verdieping, Sint Jansplein 5 in Moergestel.

Volledig scherm Leather painting, door Maartje van Dokkum © Andere Kost