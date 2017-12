Dieven stelen snoepgoed van Sinterklaasvoorstelling voor kinderen in Oisterwijk: 'Dit is geen ongein meer'

Oisterwijkse vluchtelingen pakken vrij­wil­li­gers­werk in het groen op

30 november OISTERWIJK - Wie als vluchteling in Oisterwijk zijn verblijfstatus heeft gekregen, vindt daarmee nog niet zo snel een baan. Zeven vergunninghouders besloten dan maar vrijwilligerswerk in de groenvoorziening te gaan doen. Misschien leidt het tot een arbeidscontract, maar een getuigschrift van de WSD houden ze er in elk geval aan over.