Directeur Roland Marx: ‘Leystromen lost het niet langer alleen op’

‘Bouwen, bouwen, bouwen’ is het motto in een gemeente als Oisterwijk. Maar ook elders in zijn werkgebied hoort Roland Marx de roep om de betonmolens aan te zwengelen voor met name de lagere inkomensgroepen. ,,Ik zeg niet dat we op de rem moeten gaan staan, maar het is wel zaak om verstandig gas te geven”, spreekt de directeur van woningcorporatie Leystromen in de richting van de gemeentebesturen.