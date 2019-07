Directeur van Fire-Up daags na de brand in Oisterwijk: ‘Ik ben ontzettend blij, alleen magazijn afgebrand’

OISTERWIJK - ‘Bring fire to life’, staat op de gevel van Fire-Up. ,,Tja, dat is misschien iets te letterlijk genomen”, beseft directeur Kees van Opstal.

De 59-jarige Oisterwijker maakt de ochtend na de brand die een deel van zijn bedrijf in as legde, een montere indruk. ,,Ik ben ontzettend blij. Alleen het magazijn is afgebrand. De fabriek en het kantoor staan overeind, dankzij de brandmuur. We kunnen snel weer productie gaan draaien. Liever gisteren dan vandaag.”

Het vuur is vroeg in de nacht het zwijgen opgelegd. Maar rookdampen komen nog altijd uit het pand, waarvan alleen een stalen skelet nog overeind staat. Her en der liggen aanmaakblokjes op het grond: het product waarmee Fire-Up barbecues, openhaarden en vuurkorven doet ontvlammen. Een natuurlijk product, volgens Van Opstal: ,,Vurenhout, geïmpregneerd met plantaardige oliën.”

Ook omringende bedrijven - Hendrikx Matrijzen, Metalco en Puzo - zijn de dans ontsprongen. ,,We hebben ontzettend geluk gehad", zegt Patrick Pennings, directeur van Inmotus, dat als distributeur voor Puzo een hal huurt van dat bedrijf. ,,We grenzen pal aan het magazijn van Fire-Up. Het was echt erop of eronder. Gelukkig stond de wind goed, in de richting van Haaren.”

Pennings heeft zich erover verbaasd dat de brandweer zijn water van zover moest halen. Hij heeft van brandweerlieden begrepen dat het water in de vijver niet gebruikt mocht worden, omdat er blauwalg in zat. Vervolgens moest de brandweer kilometers lang slangen uitrollen naar de Voorste Stroom, aan de andere kant van het spoor. Het treinverkeer moest daarvoor ook stilgelegd worden. ,,Dat kan toch niet", vindt Pennings. ,,Zoveel bedrijven hier en dan zo weinig bluswater op korte afstand.”

Zorgen zijn er ook bij aanwonenden van de Nicolaas van Eschstraat, aan de andere kant van het spoor. ,,Toen dat bedrijf hier kwam, zeiden we al: moet dat nou zo dicht bij een woonwijk", zegt een Oisterwijker die zijn hondje uitlaat. ,,Aan de Laarakkerweg is het zes jaar geleden ook al in brand gevlogen.”

De brandweer rukte zondagavond met groot materieel uit. In totaal zijn zo'n 120 mannen en vrouwen bezig geweest met bestrijding van het vuur.

