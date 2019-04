Directeur van slinkend Durendael: ‘Wees zuinig op ons, Oisterwijk’

Van paniek is geen sprake. Van een leegloop spreekt Leenen evenmin. Teleurgesteld is hij wel dat dit jaar weer minder leerlingen voor Durendael hebben gekozen. De teller van het aantal aanmeldingen is de laatste week uitgekomen op 262, bijna een klas minder dan vorig jaar. Er is bovendien sprake van een trend. In 2017 kozen nog 337 leerlingen uit groep acht voor Durendael. Leenen zegt moeilijk in te kunnen schatten waar dat aan ligt: ,,Je ziet dat veel middelbare scholen in dorpen met krimp op het platteland te maken hebben. Maar misschien moeten we ook meer uit gaan dragen wat voor moois Durendael te bieden heeft. We zetten in op academische vaardigheden en bieden op zowel havo als vwo tweetalig onderwijs aan.” Maar ook voor het Engels als voertaal op school blijken steeds minder leerlingen te vallen.